Decreto primo maggio M5s | Spalanca le porte ai contratti pirata legittimando lo sfruttamento del lavoro

Le opposizioni criticano il nuovo decreto varato dal governo nel giorno del Primo maggio, sostenendo che favorisca i contratti pirata e possa legittimare lo sfruttamento del lavoro. Secondo le forze di opposizione, la normativa, approvata di recente, avrebbe effetti negativi sulla tutela dei lavoratori e sui diritti nel mondo del lavoro. La discussione pubblica si concentra sulle conseguenze di questa legge e sulle modalità di attuazione.

Opposizioni contro il nuovo “ decreto Primo maggio ” con cui il governo Meloni punta ad attuare la delega sul salario minimo snaturandola, senza introdurne uno fissato per legge ma prendendo i contratti “ maggiormente applicati”, compresi quelli delle sigle minori, come riferimento per le retribuzioni. I capigruppo del M5S nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato, Dario Carotenuto e Mariolina Castellone, esprimono “forte preoccupazione in merito alla bozza di decreto legislativo volta ad attuare la delega sui salari”: non contiene “alcun elemento che contribuisca a definire in modo chiaro e vincolante cosa debba intendersi per ‘giusta retribuzione’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Decreto primo maggio, M5s: “Spalanca le porte ai contratti pirata legittimando lo sfruttamento del lavoro” Contratti pirata e dumping salariale La misura attesa per il primo MaggioSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Il Fai spalanca le porte del palazzo vescovileNelle giornate del Fai di primavera (sabato 21 e domenica 22) si aprono le porte del palazzo vescovile, in via Montevecchio. Temi più discussi: Taglio accise prorogato fino al primo maggio. L’allarme di Giorgetti: Situazione complicata; M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: DL ACCISE, M5S: GOVERNO INSEGUE EVENTI SENZA GOVERNARLI. E' GAME OVER; Carburanti, proroga al taglio delle accise fino al 1° maggio. Per l'ex sindaca 5S: Misura ridicola; M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: DL ACCISE, M5S: GOVERNO INSEGUE EVENTI SENZA GOVERNARLI. E' GAME OVER. Il decreto Primo maggio. Bonus senza coperture e rischio contratti pirataLa bozza del governo: via libera ai sindacati minori sugli accordi e pioggia di sgravi. I fringe benefit salgono a 3 mila euro ... repubblica.it Salari, sindacati e imprese frenano sul decreto Primo maggio: Non legittimare i contratti pirataCresce la protesta contro l’iniziativa del governo: Evitare l’effetto dumping. Re David (Cgil): Il provvedimento danneggia i lavoratori. Orsini ... repubblica.it Riordino del gioco fisico, il decreto entra nel vivo: oggi il primo confronto tecnico in Conferenza Unificata Entra nella fase operativa il percorso di riforma del gioco fisico in Italia. C’è attesa per l’incontro di oggi: alle 11.00 il decreto legislativo che riformerà il sett - facebook.com facebook Salari, sindacati e imprese frenano sul decreto Primo maggio: “Non legittimare i contratti pirata” x.com