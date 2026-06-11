Il decreto legge sulle accise modifica le norme sul telemarketing, introducendo nuove restrizioni sulle offerte di servizi internet e telefonici. Le regole riguardano principalmente la modalità di contatto e la pubblicità, con l’obiettivo di limitare le chiamate indesiderate. Le modifiche sono state approvate in commissione e prevedono limiti più stringenti per gli operatori che effettuano campagne promozionali. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il Dl Accise cambia, di nuovo, le regole del telemarketing. Le modifiche approvate in commissione Finanze del Senato al Decreto Accise ter estendono infatti anche ai servizi di telefonia e internet il divieto di contatti commerciali non richiesti, che era già stato previsto per energia elettrica e gas. Si punta a rafforzare la tutela dei consumatori e ridurre una disparità normativa tra settori che, fino a oggi, avevano regole diverse per la gestione delle chiamate promozionali. Dl Accise, nuova stretta sul telemarketing. La misura si innesta su quell’impianto già previsto dal decreto Bollette che entrerà in vigore il 19 giugno e che vieta le sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l’invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Dl Accise, telemarketing verso nuove regole: stretta su offerte internet e telefono

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