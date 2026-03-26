Capo Peloro stretta sulla navigazione nei laghi di Faro e Ganzirri | stop ai motori e nuove regole su ormeggi e controlli

Da messinatoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Riserva naturale orientata “Laguna di Capo Peloro” sono state introdotte nuove regole per la navigazione, con un divieto temporaneo di utilizzo dei motori nei laghi di Faro e Ganzirri. Sono stati inoltre stabiliti nuovi regolamenti riguardanti gli ormeggi e i controlli lungo le aree interessate. La decisione mira a regolamentare le attività di navigazione all’interno della riserva.

Emanata ordinanza della Capitaneria di porto: vietato l’uso di propulsioni a combustione interna negli specchi d’acqua della riserva, consentiti soltanto remi e mezzi a basso impatto con autorizzazione dell’ente gestore Un cambio di passo netto nella gestione della navigazione all’interno della Riserva naturale orientata “Laguna di Capo Peloro”. La Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto ha infatti emanato una nuova ordinanza che ridisegna in modo puntuale l’utilizzo dei laghi di Faro e Ganzirri e dei relativi canali di collegamento, introducendo divieti, autorizzazioni e misure di controllo più stringenti. Il... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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