Capo Peloro stretta sulla navigazione nei laghi di Faro e Ganzirri | stop ai motori e nuove regole su ormeggi e controlli

Nella Riserva naturale orientata “Laguna di Capo Peloro” sono state introdotte nuove regole per la navigazione, con un divieto temporaneo di utilizzo dei motori nei laghi di Faro e Ganzirri. Sono stati inoltre stabiliti nuovi regolamenti riguardanti gli ormeggi e i controlli lungo le aree interessate. La decisione mira a regolamentare le attività di navigazione all’interno della riserva.

Emanata ordinanza della Capitaneria di porto: vietato l’uso di propulsioni a combustione interna negli specchi d’acqua della riserva, consentiti soltanto remi e mezzi a basso impatto con autorizzazione dell’ente gestore Un cambio di passo netto nella gestione della navigazione all’interno della Riserva naturale orientata “Laguna di Capo Peloro”. La Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto ha infatti emanato una nuova ordinanza che ridisegna in modo puntuale l’utilizzo dei laghi di Faro e Ganzirri e dei relativi canali di collegamento, introducendo divieti, autorizzazioni e misure di controllo più stringenti. Il... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Capo Peloro, stretta sulla navigazione nei laghi di Faro e Ganzirri: stop ai motori e nuove regole su ormeggi e controlli Articoli correlati Tutela dei laghi di Ganzirri e Torre Faro, organizzato tavolo tecnico a Palazzo dei LeoniL'incontro interistituzionale, convocato dalla Città Metropolitana, ha affrontato il tema dei controlli e sistemi di vigilanza a tutela del delicato... Tavolo tecnico a Palazzo dei Leoni per la tutela dei laghi di Ganzirri e Torre FaroA Palazzo dei Leoni, nel cuore della Città Metropolitana di Messina, si è svolto un incontro tecnico interistituzionale con un obiettivo preciso:... Altri aggiornamenti su Capo Peloro Messina accelera sul turismo internazionale: arriva Atarashi, il primo festival di musica elettronica a Capo PeloroMessina alza il volume e punta dritto ai grandi circuiti internazionali. Il sindaco Federico Basile ha ufficializzato oggi il lancio di Atarashi, il primo festival internazionale di musica elettronica ... msn.com Messina, quegli accessi a mare negati tra Capo Peloro e MortelleIl nostro reportage: tra gli ultimi atti dell’Amministrazione uscente c’è il Masterplan riguardante questa porzione di territorio ... messina.gazzettadelsud.it