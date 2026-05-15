Malattia e lavoro scatta la stretta Inps | più visite fiscali e nuove regole su orari e procedure

A partire dal 2026, il sistema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti subirà modifiche. L'Inps ha annunciato l'introduzione di nuove regole riguardanti procedure e orari delle visite fiscali, con un aumento delle verifiche. La riforma prevede anche un rafforzamento delle visite di controllo, destinato a garantire maggiore rispetto delle normative vigenti. Questi cambiamenti si inseriscono in una cornice di aggiornamenti che interesseranno il modo in cui vengono gestite le assenze per motivi di salute sul luogo di lavoro.

(Adnkronos) – Nel 2026 cambia il sistema dei controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti. La Legge di Bilancio rafforza il ruolo dell’Inps, con l’obiettivo di rendere più capillari le verifiche e contrastare le assenze irregolari, in un contesto in cui certificati medici e visite fiscali continuano a crescere. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sul. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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