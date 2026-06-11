Dl Accise dalla rottamazione quinquies più tempo per Comuni ed enti locali | le scadenze

Notizia in breve

Il Dl Accise ha modificato i tempi di adesione alla rottamazione quinquies per Comuni e enti locali. La Commissione Finanze del Senato ha approvato nuove scadenze e variazioni sui termini di adesione, estendendo i tempi per la presentazione delle domande. Le modifiche riguardano specificamente le scadenze previste per la partecipazione alla procedura di rottamazione. Le nuove date saranno definitive dopo l’approvazione definitiva del decreto.