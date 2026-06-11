Dl Accise dalla rottamazione quinquies più tempo per Comuni ed enti locali | le scadenze
Il Dl Accise ha modificato i tempi di adesione alla rottamazione quinquies per Comuni e enti locali. La Commissione Finanze del Senato ha approvato nuove scadenze e variazioni sui termini di adesione, estendendo i tempi per la presentazione delle domande. Le modifiche riguardano specificamente le scadenze previste per la partecipazione alla procedura di rottamazione. Le nuove date saranno definitive dopo l’approvazione definitiva del decreto.
Il Dl Accise cambia il calendario della rottamazione quinquies per Comuni ed enti locali: la Commissione Finanze del Senato ha approvato una serie di modifiche che intervengono sui termini di adesione. La novità principale riguarda lo slittamento delle scadenze per le delibere degli enti locali, che passano dal 30 giugno al 31 luglio. Il mese in più consente a Comuni e amministrazioni locali di completare con maggiore precisione le valutazioni e le decisioni sull’adesione alla misura che riguarda multe, tributi ed entrate patrimoniali. Le modifiche si inseriscono nell’ambito del Decreto Accise ter, nel quale è confluito anche il Decreto Accise quater. Il provvedimento è ora atteso all’esame dell’Aula del Senato a Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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