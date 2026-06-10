Fisco più tempo per la rottamazione di Comuni ed enti locali Estesa la stretta sul telemarketing

Le amministrazioni comunali e gli enti locali avranno più tempo per completare la procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali, con la nuova scadenza spostata dal 30 giugno al 31 luglio. La modifica è stata approvata in commissione Finanze del Senato. Inoltre, è stata estesa anche la limitazione alle chiamate di telemarketing, che ora durerà più a lungo.

Via libera alla revisione del calendario della rottamazione quinquies per Comuni ed enti locali. Il tempo a disposizione per le delibere viene ampliato di un mese: con la deadline che passa dal 30 giugno al 31 luglio. Più ampio lo stop al telemarketing selvaggio: la stretta alle chiamate commerciali viene estesa anche al settore delle telecomunicazioni. Arriva il credito d’imposta contro il caro carburante anche per l’autotrasporto passeggeri su autobus. Sono le ultime modifiche approvate dalla commissione Finanze del Senato al decreto accise ter, in cui è confluito anche il decreto accise quater (che contiene anche la proroga dei versamenti delle partite Iva soggette a Isa e collegate fino al 20 luglio e poi dal 21 luglio al 20 agosto con maggiorazione allo 0,8%). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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ROTTAMAZIONE Quinquies anche per i COMUNI. Nuova OPPORTUNITÀ. Cosa CAMBIA davvero!

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