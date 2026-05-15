Il Parlamento ha approvato un emendamento al decreto Fiscale che estende la possibilità di aderire alla rottamazione quinquies anche alle Regioni e agli enti locali. La legge ora permette di definire in via agevolata i debiti tributari e non tributari accumulati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Questa misura si applica anche alle multe stradali pendenti, offrendo così una possibilità di sanatoria per diversi tipi di debiti maturati nel corso degli ultimi ventitré anni.

Via libera alla nuova estensione della rottamazione quinquies anche per Regioni ed enti locali. È quanto prevede un emendamento approvato al decreto Fiscale, che amplia la possibilità di definizione agevolata dei debiti tributari e non tributari maturati tra il 1° gennaio 2000 e dicembre 2023. La misura consentirà ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni debitorie anche nei confronti degli enti territoriali, con la possibilità di includere pure le multe stradali non pagate. In questo caso, però, lo sconto riguarderà esclusivamente interessi e aggi dovuti, mentre resterà da pagare l’importo originario della sanzione. Novità anche sul fronte del concordato preventivo biennale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Rottamazione quinquies estesa a Regioni ed enti locali: sanabili anche le multe stradali

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