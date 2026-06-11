Distretto rurale e del cibo È arrivato il riconoscimento da parte della Regione

La Regione ha riconosciuto ufficialmente il Distretto rurale e del cibo della Versilia, inserendolo nella rete dei distretti rurali toscani. La decisione è stata comunicata recentemente, confermando l’inserimento nel registro regionale. La certificazione permette al distretto di operare come ente ufficiale nel settore agricolo e alimentare. La Regione ha annunciato l’approvazione attraverso un atto formale, senza ulteriori dettagli su procedure o tempi.

Il Distretto rurale e del cibo della Versilia entra a far parte della rete dei distretti rurali della Toscana. La Regione lo ha infatti ufficialmente riconosciuto, portando così a 14 il numero complessivo dei territori che hanno ottenuto il via libera. Il distretto è nato da un accordo sottoscritto da soggetti pubblici e privati tra cui i Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema, Camera di commercio, Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Parco delle Apuane, Coldiretti, Slow Food Versilia, Cia, Confagricoltura, Cna e Confartigianato. A rendere significativo il riconoscimento è il patrimonio produttivo e paesaggistico che il distretto rappresenta, composto da 439 aziende agricole attive e oltre 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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