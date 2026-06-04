La Regione Toscana ha riconosciuto ufficialmente il Distretto rurale e del cibo della Versilia, formato da sette Comuni. L’obiettivo è collegare l’agricoltura e il turismo, promuovendo lo sviluppo locale e la tutela del paesaggio. La creazione del distretto coinvolge enti pubblici e privati, con l’intento di valorizzare le attività tradizionali e sostenere l’economia del territorio. La definizione ufficiale è arrivata con un atto regionale.

VIAREGGIO – La Regione Toscana ha ufficialmente riconosciuto una nuova realtà territoriale che punta a unire lo sviluppo economico alla tutela del paesaggio. Oggi (4 giugno) viene sancito un accordo che coinvolge sette Comuni, la Camera di commercio Toscana Nord Ovest, i parchi regionali e le associazioni di categoria. L’obiettivo è valorizzare un patrimonio che conta 439 aziende agricole attive e oltre 1500 ettari di superficie coltivata, integrando la tradizione marinara della costa con le produzioni collinari e montane. L’area interessata comprende i territori di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Agricoltura e turismo, nasce il Distretto rurale e del cibo della Versilia: sette Comuni uniti per il territorio

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