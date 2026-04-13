Il progetto del Distretto Rurale e Bio del Valdarno di Sopra prevede interventi per lo sviluppo di un distretto rurale e biologico nel territorio. Il piano include iniziative legate all’agricoltura sostenibile e alla valorizzazione delle aree rurali. La proposta è stata presentata nelle ultime settimane, coinvolgendo amministrazioni locali e operatori del settore. L’obiettivo è promuovere pratiche agricole rispettose dell’ambiente e rafforzare l’identità rurale della zona.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Il progetto realizzato dal Distretto Rurale e Bio del Valdarno di Sopra, all’interno del più ampio programma culturale di Avane Centrale Creativa dedicato alla rigenerazione socioculturale del borgo di Castelnuovo d’Avane, ha come obiettivo primario quello di attivare un percorso di sviluppo territoriale fondato sull’integrazione tra cultura, agricoltura, sostenibilità e comunità, ottenuto tramite la promozione di modelli sostenibili e replicabili di sviluppo rurale, rafforzando il dialogo tra comunità locale, imprese agricole e istituzioni. Con i vari appuntamenti previsti in scaletta, si vogliono promuovere modelli sostenibili e replicabili di sviluppo rurale, sperimentando altresì nuove forme di economia territoriale basate sulla cultura, il paesaggio e l’innovazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Radici e futuro: il progetto del distretto rurale e bio del Valdarno di sopra per Avane centrale creativa

Progetto territoriale. Nasce il "Distretto rurale e del cibo della Versilia"È stato presentato il progetto economico territoriale del "Distretto rurale e del cibo della Versilia", uno strumento strategico di sviluppo locale...

Agricoltura bio e sviluppo . Nasce il Distretto del TufoCASTELL’AZZARA Un nuovo passo verso la nascita del Distretto biologico Aldobrandesco, il progetto che punta a valorizzare l’agricoltura biologica e...