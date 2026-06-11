dilettanti melotti saluta formigine un tris per il fiorano

Il direttore sportivo lascia il Formigine. Ha ringraziato il presidente e i collaboratori per l’accoglienza, oltre ai volontari, al Comune e a un membro del team. Nel frattempo, il Fiorano ha ottenuto una vittoria con un punteggio di tre a zero.

Il ds Alessandro Melotti saluta il Formigine. "Voglio dire grazie al presidente Castelli – spiega – e a Mambelli con le mogli Daniela e Giovanna per l’accoglienza, a tutti i volontari, al Comune e a ’Cillo’. Dopo la retrocessione la società ha ritenuto che le mie competenze calcistiche relative alla prima squadra non fossero adeguate e ha fatto altre scelte. Mi è stato proposto di occuparmi del settore giovanile ma per ’vari motivi’ ho deciso di non accettare. Avrei potuto rimettermi in gioco visto che qualche telefonata l’ho ricevuta ma ho preferito declinare, a 51 anni non penso di avere l’ambizione di fare ’carriera’. Auguro al Formigine di tornare al più presto nella categoria che gli compete e che riesca a ricostruire tutta la filiera del settore giovanile". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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