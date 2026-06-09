"Non è un miracolo sportivo ma quasi, considerando che abbiamo aggiunto un mese in più di gare al campionato e i ragazzi hanno davvero raschiato il barile delle forze". Nicola Zannoni si gode la grande impresa del suo Fiorano, tornato subito in Promozione grazie al successo nei playoff regionali di Prima domenica contro lo Sporting Vado a San Felice con la rete capolavoro di Calò. Per il direttore sportivo è l’ennesima impresa di un filotto magico fatto di promozioni a catena, cominciato ai tempi della Pgs Smile e proseguito a Ganaceto, sempre con mister Matteo Virgilio al suo fianco e negli ultimi 3 anni anche col direttore tecnico Alessio Celeste. "Dopo la decisione del Ganaceto della scorsa estate di non fare più la squadra trasferendo il titolo sportivo a Soliera – racconta Zannoni – io, il mister, con cui sono da ben 8 anni, e Celeste ci siamo trovati spiazzati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dilettanti. La coppia Zannoni-Virgilio si ripete: Fiorano in festa: "Il ritorno in Promozione è quasi un miracolo»

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