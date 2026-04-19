dilettanti cinque possibili feste il formigine si gioca tutto

Oggi alle 15,30 si giocano le partite decisive dei dilettanti modenesi. Cinque squadre sono impegnate in diversi campionati regionali, con alcune che potrebbero già festeggiare la promozione o evitare la retrocessione. In particolare, nel terz’ultimo turno dei regionali e nell’ultimo di Seconda e Terza categoria, i risultati potrebbero cambiare la classifica di molte formazioni. I match si svolgono tutte nello stesso orario.

Oggi alle 15,30 tutti in campo i dilettanti con 5 modenesi che potrebbero festeggiare: terz’ultimo turno nei regionali, ultimo in Seconda e Terza. Feste. In Promozione ’B’ il Medolla San Felice a +6 punti sul Castellarano è già oggi in Eccellenza se batte a San Felice lo Scandiano e il Castellarano non batte il Camposanto oppure se i reggiani perdono basta un pari. In Prima ’D’ il Polinago a +8 sul Fiorano sale vincendo a Spilamberto indipendentemente dal risultato dei rivali o comunque se il Fiorano non batte il Nonantola. In Seconda ’E’ Novese a +1 su Carpine e V. Mandrio: capolista promossa vincendo sul campo della Cabassi, le rivali devono vincere (Villadoro-Carpine e V.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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