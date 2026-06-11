Difesa | nuove regole UE per la classificazione degli armamenti

Le nuove regole dell’Unione Europea aggiornano le categorie di armamenti includendo tecnologie come droni, sistemi di intelligenza artificiale e armi cibernetiche. Dopo il recepimento della direttiva, i controlli sui materiali bellici vengono rafforzati, con procedure più stringenti per l’autorizzazione e il monitoraggio delle esportazioni. Le modifiche interessano anche le modalità di classificazione e le norme di controllo delle tecnologie di nuova generazione.

? Domande chiave? In Breve Nuove norme europee: il Ministero della Difesa aggiorna l’elenco dei materiali d’armamento. Il Ministero della Difesa ha approvato il 4 giugno 2026 un nuovo elenco relativo ai materiali d’armamento. Tale provvedimento recepisce la direttiva delegata (UE) 2026325 e modifica le categorie stabilite dalla legge 9 luglio 1990, n. 185. L’attuazione della direttiva europea 2026325. Il decreto si concentra sull’aggiornamento delle tipologie di armamenti previste dall’articolo 2, comma 2, della normativa nazionale vigente. L’intervento normativo serve a garantire che le liste dei materiali siano in piena conformità con le nuove linee guida dell’Unione Europea. Questo aggiornamento tecnico riguarda specificamente la classificazione degli armamenti secondo i parametri definiti dal nuovo quadro legislativo comunitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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