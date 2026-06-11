Dibu Martinez alla Juve si scalda | accordo totale col portiere si tratta a oltranza con l’Aston Villa Tutte le cifre
Dibu Martínez è vicino a trasferirsi alla Juventus dopo aver raggiunto un accordo totale con il club italiano. Tuttavia, l’Aston Villa non ha ancora accettato le condizioni proposte, rallentando la trattativa. La trattativa tra le due squadre è ancora in corso, con le parti che continuano a discutere sui dettagli del trasferimento. La Juventus punta a definire l’affare, che potrebbe portare l’argentino in Serie A nelle prossime settimane.
di Luca Fioretti Calciomercato Juve, svolta Dibu Martínez: c’è l’accordo totale col portiere argentino, ma l’Aston Villa per ora non apre alle condizioni proposte. La Juventus compie un passo avanti che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa a Emiliano “Dibu” Martínez, blindando di fatto il sì del portiere argentino per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’accelerazione dei dirigenti bianconeri ha dato i frutti sperati sul fronte del calciatore: dopo aver inizialmente trattato sulla base di un accordo quadriennale, il portiere ha accettato una proposta di contratto triennale a circa 5 milioni di euro netti a stagione. Tra la Juventus e l’entourage del campione del mondo restano ormai da limare soltanto pochissimi dettagli burocratici, a conferma di una volontà d’acciaio da parte dell’ex Arsenal di sposare il nuovo progetto tecnico di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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