Dibu Martinez alla Juve si scalda | accordo totale col portiere si tratta a oltranza con l’Aston Villa Tutte le cifre

Notizia in breve

Dibu Martínez è vicino a trasferirsi alla Juventus dopo aver raggiunto un accordo totale con il club italiano. Tuttavia, l’Aston Villa non ha ancora accettato le condizioni proposte, rallentando la trattativa. La trattativa tra le due squadre è ancora in corso, con le parti che continuano a discutere sui dettagli del trasferimento. La Juventus punta a definire l’affare, che potrebbe portare l’argentino in Serie A nelle prossime settimane.