La Juventus ha raggiunto un accordo di massima con il portiere argentino Emiliano Martinez, secondo quanto riportato da TS. Ora si attende la definizione del trasferimento con l'Aston Villa, club attualmente proprietario del giocatore. La trattativa tra le due società è in fase avanzata, mentre il club bianconero accelera per portare in squadra il portiere. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di definizione dell’affare.

2026-06-09 23:34:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: La Juventus accelera per Emiliano Martinez e il dialogo con il portiere argentino entra sempre più nel vivo. I contatti delle ultime settimane hanno prodotto segnali incoraggianti, al punto che l’intesa con il giocatore viene considerata ormai molto vicina. Un passaggio tutt’altro che scontato, considerando il peso dell’ingaggio percepito dall’estremo difensore all’Aston Villa e il suo status internazionale. Il campione del mondo con l’Argentina avrebbe infatti aperto con convinzione alla destinazione bianconera, ritenendola un’opportunità ideale per affrontare l’ultima fase della propria carriera ad altissimo livello. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Dibu Martinez alla Juve, primo sì! Accordo raggiunto, ora si tratta con l’Aston Villa

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