Democrazia italiana | tra Costituzione forte e sistema in crisi

Il sistema politico italiano mostra segnali di crisi, nonostante una Costituzione considerata forte. La legge fondamentale del Paese, approvata nel 1948, si scontra con le difficoltà di adattarsi alle mutate dinamiche politiche e sociali. Gli errori dei padri fondatori, come la scelta di un sistema elettorale complesso e la divisione dei poteri, hanno contribuito a creare instabilità e difficoltà di governabilità nel tempo.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita quasi stagnante del PIL riflette la fragilità del sistema politico descritta nel saggio. Fonte Eurostat? Ottant’anni di democrazia tra una Costituzione solida e un sistema in crisi. Il volume scritto da Giuliano Amato e Giovanni Tarli Barbieri analizza la vicenda istituzionale italiana lungo otto decenni di storia repubblicana. Gli autori esaminano se la democrazia sia riuscita a resistere o se stia cedendo sotto il peso di patologie politiche che affliggono il Paese. Il testo, intitolato Le stagioni della e pubblicato da Il Mulino, mette in luce un paradosso strutturale fondamentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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FALSI MITI SULLA COSTITUZIONE

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