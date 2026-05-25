Moda l' allarme della Commissione Bilaterale Provinciale pisana | Sistema in forte crisi

La Commissione Bilaterale Provinciale pisana segnala una crisi nel settore moda, con costi energetici in aumento e ripercussioni internazionali. Si registra un calo dell’occupazione e un ricorso elevato agli ammortizzatori sociali. La situazione viene descritta come critica, con effetti evidenti sulla stabilità del sistema. Nessuna altra informazione è fornita su interventi o proposte specifiche.

Aumento dei costi energetici, ricadute sul piano internazionale, calo del lavoro e un ricorso agli ammortizzatori sociali che resta elevato. Nel settore della lavorazione pelle e moda non si intravedono segnali di inversione e nel distretto della provincia cresce la preoccupazione per una crisi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scuola, un sistema in crisi? Il grido d’allarme di un’insegnante: “Non abbiamo più voce in capitolo”Una insegnante ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione delle scuole, affermando che il sistema scolastico è in crisi e che gli insegnanti...

La delegazione della Commissione del Parlamento europeo in visita al Comando Provinciale dei Vigili del FuocoIl 1° aprile, sei membri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo hanno visitato Caserta.