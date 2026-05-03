Brescia Marta Cartabia | la democrazia tra memoria e Costituzione

Durante un evento a Brescia, la ministra della Giustizia ha sottolineato il ruolo della memoria storica e della Costituzione nel tutelare la democrazia. Ha ricordato come le corti possano intervenire per limitare il potere senza mettere a rischio la stabilità democratica, facendo riferimento alla strage di Piazza della Loggia come esempio di come il passato influenzi le norme fondamentali. La discussione si è concentrata sull’importanza di preservare la memoria nel rispetto delle regole costituzionali.

? Cosa scoprirai Come possono le corti limitare il potere senza destabilizzare la democrazia?. Perché la memoria della strage di Piazza della Loggia serve alla Costituzione?. Cosa significa proteggere i diritti come un bene che richiede manutenzione?. Come si evita che la politica e la giustizia entrino in conflitto?.? In Breve Lunedì 4 maggio ore 17.30 presso il salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia. Professori Adriana Apostoli e Luciano Eusebi guidano il dibattito accademico. Evento legato al 52° anniversario della strage di Piazza della Loggia. Partecipazione dell'Ordine degli avvocati di Brescia e della Scuola Forense OAB. Lunedì 4 maggio alle ore 17.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia, Marta Cartabia: la democrazia tra memoria e Costituzione Notizie correlate Leggi anche: Libri, mercoledì presentazione del libro 'Custodi della democrazia' di Marta Cartabia "La Costituzione, nata per unire”: Marta Cartabia all’inaugurazione dell’anno accademico dell'Università di Parma«Guardare alla storia dell’origine della Repubblica italiana oggi non è solo un esercizio di memoria o un ripasso di storia ma è tornare a guardare... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Emmanuel Carrère presenta il libro Kolchoz, in dialogo con Marta Cartabia; Martedi 5 maggio l’On. Marta Cartabia al Festival Ora per la lectio magistralis sulla Costituzione; Custodi della democrazia Marta Cartabia lunedì al salone Vanvitelliano di palazzo Loggia. Brescia, il 4 maggio l’ex ministro Cartabia presenta il suo libro: Custodi della DemocraziaLunedì 4 maggio alle 17.30, nel salone Vanvitelliano di palazzo Loggia, verrà presentato il libro Custodi della democrazia. La Costituzione, le corti e i ... bsnews.it Marta Cartabia a Palazzo Loggia con il libro Custodi della democraziaIl libro rappresenta un invito alla consapevolezza civica rivolto a tutti i cittadini, e non solo agli esperti, per ricordare che la libertà e i diritti non sono conquiste definitive ma beni fragili, ... quibrescia.it In primo grado, il Tribunale per i minorenni aveva condannato entrambi a 17 anni di reclusione con rito abbreviato. Tuttavia, la normativa introdotta con la riforma voluta dall’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia ha consentito una riduzione della pena: rinu - facebook.com facebook Vi aspettiamo OGGI MERCOLEDÌ 29 APRILE alle ore 21:00 presso via Fanfulla 22 a Lodi, presenteremo il libro "Custodi della democrazia. La Costituzione, le corti e i confini del politico" insieme a: Marta Cartabia, Luca Antonini, Giovanni Pitruzzella, @angiod x.com