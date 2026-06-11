Un gruppo di cittadini ha avviato una petizione per richiedere l’istituzione di una zona a vigilanza rafforzata nel quartiere tra viale Vittorio Veneto, piazza Europa, via Giotto e le aree vicine. La richiesta nasce dalla percezione di degrado e insicurezza che si è intensificata negli ultimi mesi. La petizione ha già raccolto numerose firme tra residenti e commercianti della zona.

Prato, 11 giugno 2026 – Una raccolta firme p er chiedere l’istituzione di una zona a vigilanza rafforzata nel quadrante compreso tra viale Vittorio Veneto, piazza Europa, via Giotto e le aree limitrofe. È l’iniziativa promossa dal Comitato spontaneo di cittadini “Viale Vittorio Veneto - Piazza Europa”, che nei prossimi giorni presenterà un’istanza al prefetto corredata dalle sottoscrizioni dei residenti. La raccolta firme è già partita. Ecco dove si potrà firmare: Edicola viale Vittorio Veneto (Massimo), Agenzia Viaggi viale Montegrappa (Elena), Eliograf (Fiorella), Bar Capecchi (Ugo). Le ragioni della protesta. La richiesta dei cittadini parte dalla situazione di degrado e insicurezza che interessa da anni l’area e che negli ultimi cinque anni ha registrato un peggioramento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Degrado e insicurezza, la petizione: “Vogliamo la zona rossa”

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