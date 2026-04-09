Oggiono la stazione tra degrado e insicurezza | il rischio declino

La stazione di Oggiono è al centro di un crescente interesse da parte della comunità locale, dopo una serie di episodi di criminalità e di abbandono che si sono verificati recentemente. La zona viene descritta come soggetta a un progressivo degrado e a una sensazione di insicurezza, portando a un rinnovato confronto sulle condizioni e sulla gestione degli spazi pubblici. La questione ha riacceso il dibattito tra cittadini e autorità sulla situazione nel territorio.

La stazione di Oggiono è diventata nuovamente il centro di una preoccupazione che coinvolge l’intera comunità locale, a seguito di recenti episodi di criminalità e abbandono che hanno riacceso il dibattito sulla gestione della sicurezza nel territorio. Non si tratta di un evento isolato, ma dell’ultimo tassello di un processo di deterioramento che i cittadini percepiscono da diversi mesi. Il quadro che emerge è quello di un declino che non avviene in modo improvviso, ma si infiltra nelle pieghe del tessuto urbano con estrema lentezza. Marcello Alegi, che opera come segretario cittadino per Forza Italia e gestisce diverse attività di ristorazione nella zona, osserva come il degrado possa insinuarsi nel corso degli anni, rischiando di manifestarsi pienamente solo quando la situazione diventa ingestibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oggiono, la stazione tra degrado e insicurezza: il rischio declino Trento, stazione nel degrado: insicurezza e disagi all’ombra delle Olimpiadi. Uiltrasporti chiede interventi urgenti.La stazione ferroviaria di Trento, snodo cruciale per la Val di Sole, è al centro di una denuncia del sindacato Uiltrasporti per una situazione di... Degrado e insicurezza tra via Buffolara e via Caselli: “La situazione è ulteriormente peggiorata”L'associazione Noi del Pablo, Golese, San Pancrazio da tempo segue il caso del vecchio stabilimento abbandonato a pochi metri dalla massicciata... Temi più discussi: Banchine e botte: a Lecco e Oggiono la violenza non si ferma. Ed è scontro totale sul piano sicurezza; Lite in stazione a Oggiono degenera: donna accoltellata alla schiena; OGGIONO: LITE TRA DUE DONNE IN STAZIONE, UNA TERZA NE ACCOLTELLA UNA; Episodio violento in stazione a Oggiono: Serve più sicurezza. OGGIONO: LITE TRA DUE DONNE IN STAZIONE, UNA TERZA NE ACCOLTELLA UNANonostante la ferita, la giovane colpita avrebbe continuato a lottare per qualche istante, visibilmente indebolita, con il terribile pestaggio che sarebbe finito solo grazie all’ intervento di un ... lecconews.news Episodio violento in stazione a Oggiono: Serve più sicurezzaUna violenta lite tra due persone, nella quale sarebbe spuntato anche un coltello, è stata ripresa da chi viaggiava sul treno. L'affondo del centrodestra: Servono più controlli, tolleranza zero verso ... leccotoday.it Incidente sulla Statale 36 tra Civate e Oggiono: traffico in tilt verso Milano Scontro tra due auto poco prima delle 8 nei pressi di Suello: circolazione bloccata in direzione sud, lunghe code e disagi per i pendolari. Una persona coinvolta, sul posto soccorsi e Poli - facebook.com facebook