Degrado e incuria nelle frazioni | Petrignano intervenire al cimitero

Da lanazione.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In alcune frazioni si riscontrano coperture in eternit degradate e lampade votive spente in vari settori del cimitero. La situazione di incuria coinvolge diverse aree del territorio, con segni di abbandono e mancanza di manutenzione evidente. La presenza di materiali pericolosi come l’eternit e le condizioni di abbandono sono state segnalate come problematiche da diversi residenti. La gestione del cimitero e delle aree pubbliche appare carente, con interventi di manutenzione non ancora effettuati.

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Coperture in eternit degradate, lampade votive spente in interi settori e una situazione di incuria diffusa che accomuna diverse frazioni del territorio. La denuncia arriva dall’associazione “La Voce dei Cittadini“, guidata dai referenti Daniz Lodovichi e Pierino Bernardini, da tempo impegnata nel monitoraggio dei cimiteri comunali. Il caso più urgente riguarda proprio il camposanto di Petrignano, dove la presenza di tetti in cemento-amianto – materiale bandito per legge dal 1992 e qui visibilmente ammalorato – rappresenta un potenziale rischio per la salute pubblica a causa della dispersione di fibre nell’aria. I rappresentanti dell’associazione sottolineano come la bonifica della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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