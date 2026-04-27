Un’associazione locale ha segnalato il cattivo stato di manutenzione del cimitero comunale di Ostra. Secondo quanto riferito, la gestione dei rifiuti e la cura delle piante risultano trascurate, creando difficoltà per chi si reca sul posto. La denuncia evidenzia un problema di abbandono e di scarsa attenzione da parte delle autorità competenti. La situazione è stata resa nota attraverso un comunicato pubblico.

? Cosa sapere La lista civica Impegno per Ostra denuncia il degrado del cimitero comunale.. L'incuria nella gestione dei rifiuti e della vegetazione ostacola i visitatori.. Le segnalazioni di degrado e incuria nel cimitero di Ostra hanno spinto la lista civica Impegno per Ostra a denunciare l’abbandono del luogo di memoria da parte dell’amministrazione comunale. Il custode silenzioso della comunità, il camposanto locale, sta vivendo un momento di profondo disagio che tocca le radici stesse del rispetto verso i defunti e le loro famiglie. Non si tratta di una semplice questione di estetica urbana, ma di un sentimento di abbandono che si respira tra i vialetti e le lapidi, dove la gestione pubblica sembra aver smarrito la bussola della cura necessaria a un luogo così intimo e sacro per ogni cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ostra, il cimitero nel degrado: denuncia shock per l’incuria

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