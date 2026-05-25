Al cimitero di Macerata, ci sono tavole in legno e transenne che si trovano in un’area di degrado. La situazione ha portato il dottor Carlo Vecchioli a chiedere interventi di recupero.

Degrado al cimitero di Macerata. Lo denuncia il dottor Carlo Vecchioli, per sollecitare un intervento di recupero. "Andando al cimitero di Macerata non si può non restare colpiti dal suo stato di degrado, in particolare nella sua parte più antica, il cui ingresso si trova ubicato vicino alla piccola cappella – spiega Vecchioli –. Alcune tombe da molto tempo risultano transennate per lo sprofondare delle stesse lapidi, in altre è stata posta probabilmente in maniera provvisoria una tavola di legno. Pavimentazione fatiscente, che se percorsa in giornate di pioggia diviene in alcuni punti estremamente scivolosa. Questo quando si è provveduto al taglio dell’erba, che altrimenti diviene infestante dando ancor più un senso di abbandono". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incuria e degrado al cimitero: "Tavole in legno e transenne. Ma questo è un luogo di rispetto"

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