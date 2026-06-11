La Corte Costituzionale sta valutando la legittimità costituzionale del divieto di coltivazione e vendita di infiorescenze di canapa previsto dal Decreto Sicurezza. La verifica riguarda se le norme in questione rispettino i principi fondamentali della Costituzione. La discussione si concentra su aspetti legati alla libertà personale e alla tutela della salute pubblica. La decisione finale potrebbe influenzare future interpretazioni della legge sulla cannabis.

? Punti chiave? In Breve Il primo compleanno del Decreto Sicurezza tra i banchi dei giudici e le aule di giustizia. Il 9 giugno 2025 la legge 80 ha introdotto il nuovo pacchetto sicurezza voluto dal governo Meloni, ma oggi, dopo esattamente un anno, la vera celebrazione avviene nelle aule dei tribunali. Il provvedimento, che ha inserito 14 nuovi reati e 9 aggravanti nel codice, si trova sotto la lente d’ingrandimento dei magistrati. Tra ordinanze di remissione alla Corte costituzionale e questioni che raggiungono le Sezioni unite della Cassazione, il decreto vive una fase di profonda contestazione giuridica. Già il 23 giugno 2025, a sole due settimane dalla conversione in legge, l’Ufficio del Massimario della Cassazione aveva lanciato un segnale d’allarme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Decreto Sicurezza: tra i giudici le questioni di costituzionalità

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