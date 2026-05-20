Da un decreto sicurezza all’altro nonostante i rilievi sollevati dalla Cassazione siano sempre lì Con i dubbi di costituzionalità sul testo

Negli ultimi anni, diversi decreti sicurezza sono stati approvati, anche se la Corte di Cassazione ha sollevato più volte dubbi sulla loro costituzionalità. Nonostante ciò, la legge è stata modificata o integrata con nuove disposizioni. Recentemente, un decreto di 129 pagine è stato presentato, e al suo interno si trovano molte parti che riprendono concetti già noti al Parlamento. La relazione dell’Ufficio competente fornisce dettagli sul contenuto di questa legge, senza però modificare sostanzialmente le questioni sollevate.

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