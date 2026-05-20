Da un decreto sicurezza all’altro nonostante i rilievi sollevati dalla Cassazione siano sempre lì Con i dubbi di costituzionalità sul testo
Negli ultimi anni, diversi decreti sicurezza sono stati approvati, anche se la Corte di Cassazione ha sollevato più volte dubbi sulla loro costituzionalità. Nonostante ciò, la legge è stata modificata o integrata con nuove disposizioni. Recentemente, un decreto di 129 pagine è stato presentato, e al suo interno si trovano molte parti che riprendono concetti già noti al Parlamento. La relazione dell’Ufficio competente fornisce dettagli sul contenuto di questa legge, senza però modificare sostanzialmente le questioni sollevate.
Centoventinove pagine per dire una cosa che il Parlamento sapeva già. La relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sul decreto sicurezza è la struttura che estrae le massime dalle sentenze della Suprema Corte che mette nero su bianco i dubbi di costituzionalità di una legge bandiera del governo Meloni. Il 23 giugno 2025 quel testo, la relazione n. 332025, è uscito e da allora gira nelle aule, citato da giudici e avvocati. A maggio 2026 torna nei titoli, mentre l’esecutivo ne ha già varato un altro. Il primo rilievo riguarda il metodo. Il decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48, convertito senza modifiche dalla legge 9 giugno 2025 n. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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