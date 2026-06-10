Decreto Sicurezza un anno dopo | tutte le questioni anche di costituzionalità pendenti dinanzi ai giudici

Un anno dopo l’entrata in vigore, il decreto Sicurezza approvato a giugno 2025 continua a essere al centro di numerose questioni legali. Diversi ricorsi sono stati presentati davanti ai giudici, alcuni riguardano la sua compatibilità con la Costituzione. Le contestazioni riguardano principalmente aspetti relativi alle procedure di rimpatrio, ai permessi di soggiorno e alle norme sui minori. I processi giudiziari sono ancora aperti e in corso.

La legge 80 del 9 giugno 2025, il decreto Sicurezza voluto dal governo Meloni, ha appena compiuto un anno. La torta, però, la stanno tagliando i giudici: il primo compleanno del pacchetto che ha messo in fila 14 nuovi reati e 9 aggravanti si festeggia nelle aule di giustizia, tra ordinanze di remissione alla Corte costituzionale e questioni rimbalzate fino alle Sezioni unite. L’avvertimento era arrivato subito. Il 23 giugno 2025, due settimane dopo la conversione, l’ Ufficio del Massimario della Cassazione scriveva nella relazione 332025 che il provvedimento era nato eterogeneo, con dubbi pesanti sui requisiti di necessità e urgenza che l’ articolo 77 della Costituzione pretende da ogni decreto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Decreto Sicurezza: tutte le nuove regole su coltelli, baby gang e carcere

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