D’Attelis chiude alla Gil | l’arte celebra i Misteri di Campobasso

Da ameve.eu 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo allestimento celebra i Misteri di Campobasso, con l’esposizione delle opere di D’Attelis e Di Zinno. La mostra include il dipinto di D’Attelis che raffigura personaggi storici, mentre gli Ingegni del Di Zinno sono al centro di approfondimenti sui loro significati simbolici. La rassegna si svolge presso una sede dedicata e rimarrà aperta fino a fine mese. L’evento si concentra sull’interpretazione delle opere e sui dettagli nascosti nelle rappresentazioni artistiche.

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? Punti chiave? In Breve L’arte di Antonio D’Attelis chiude la mostra alla Gil celebrando i Misteri di Campobasso. L’evento conclusivo della mostra dedicata agli 80 anni di Antonio D’Attelis si è svolto oggi presso l’assessorato alla Cultura in via Milano, segnando la fine di un percorso espositivo iniziato lo scorso 29 maggio. L’iniziativa, ospitata negli spazi dell’Edificio Gil, ha offerto ai visitatori un’occasione per immergersi nell’identità culturale molisana attraverso le opere di un artista capace di trasformare la memoria collettiva in immagini intense. La giornata ha la partecipazione di figure chiave della tradizione locale e delle istituzioni regionali, confermando il legame profondo tra la comunità e le proprie radici storiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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