Rassegna Warning | si chiude con ‘Misteri del cielo | dagli antichi alla modernità'

Da lanazione.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pisa si è conclusa la sesta edizione della rassegna Warning, con un evento dedicato ai misteri del cielo, che ha visto un pubblico numeroso riunito a Palazzo Blu. L’iniziativa ha affrontato temi che vanno dagli antichi studi astronomici alle scoperte più recenti nel campo dell’astronomia. La serata ha previsto interventi di esperti e presentazioni di immagini e dati raccolti nel corso degli anni.

Pisa, 24 marzo 2026 - L’ultimo incontro della sesta edizione della rassegna Warning, a Palazzo Blu di Pisa, è su ‘Misteri del cielo: dagli antichi alla modernità’, con ospiti come relatori Simona Gallerani, professoressa Associata di Astrofisica e Cosmologia presso la Scuola Normale Superiore e Paola Focardi, già docente di Storia dell’Astronomia all’Università di Bologna. Il cielo, spesso considerato dominio degli astronomi e degli astrofisici, è stato interpretato in modi diversi dalle varie civiltà nel corso della storia. Nelle culture antiche, come quella mesopotamica ed egizia, il cielo era visto in chiave mitologica e religiosa, e lo studio degli astri serviva a prevedere eventi naturali e organizzare la vita sociale e agricola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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