Rassegna Warning | si chiude con ‘Misteri del cielo | dagli antichi alla modernità'

A Pisa si è conclusa la sesta edizione della rassegna Warning, con un evento dedicato ai misteri del cielo, che ha visto un pubblico numeroso riunito a Palazzo Blu. L’iniziativa ha affrontato temi che vanno dagli antichi studi astronomici alle scoperte più recenti nel campo dell’astronomia. La serata ha previsto interventi di esperti e presentazioni di immagini e dati raccolti nel corso degli anni.

Pisa, 24 marzo 2026 - L’ultimo incontro della sesta edizione della rassegna Warning, a Palazzo Blu di Pisa, è su ‘Misteri del cielo: dagli antichi alla modernità’, con ospiti come relatori Simona Gallerani, professoressa Associata di Astrofisica e Cosmologia presso la Scuola Normale Superiore e Paola Focardi, già docente di Storia dell’Astronomia all’Università di Bologna. Il cielo, spesso considerato dominio degli astronomi e degli astrofisici, è stato interpretato in modi diversi dalle varie civiltà nel corso della storia. Nelle culture antiche, come quella mesopotamica ed egizia, il cielo era visto in chiave mitologica e religiosa, e lo studio degli astri serviva a prevedere eventi naturali e organizzare la vita sociale e agricola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rassegna Warning: si chiude con ‘Misteri del cielo: dagli antichi alla modernità' Articoli correlati Dagli anni ’90 al nuovo millennio: le grandi hit tornano live con il Warning TrioDove Rotterdam Pub - Godo di Russi (Ra) Quando Dal 22/01/2026 al 22/01/2026 Alle 21 Una serata all’insegna del pop e rock degli anni ’90 e dei primi... Con il tutto esaurito si chiude la rassegna Gad AmiciCol tutto esaurito per "Amen", la commedia proposta in anteprima dal Gad Amici del Teatro, sul palco dell’Arena a Codigoro venerdì sera, si è... Tutti gli aggiornamenti su Rassegna Warning Discussioni sull' argomento A Palazzo Blu i misteri del cielo; Misteri del cielo: dagli antichi alla modernità. Se ne parla a Palazzo Blu; A Quiet Place si espande con una nuova serie ufficiale: arriva il fumetto Storm Warning. Rassegna Warning: si chiude con ‘Misteri del cielo: dagli antichi alla modernità'Appuntamento nell’auditorium di Palazzo Blu il 25 marzo per l’ultimo incontro della sesta edizione della rassegna di divulgazione scientifica ... lanazione.it Voci arabe sulla #guerra in #Iran, 6ª puntata: censura, propaganda e il mito di “Shahanshah” #Hormuz #IranWar #24marzo Leggi RAI Al-Arab, la rassegna stampa dei media arabi qui x.com Cent'anni di Grazia L'ultimo evento della rassegna 'Denno per le Donne" promosso dal Circolo al Filo' in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura, la Biblioteca e la Proloco, e con la partecipazione della Scuola di musica C.Eccher Giovedì 26 marzo, ore 2 - facebook.com facebook