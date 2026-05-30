A Campobasso si apre la mostra dedicata a D’Attellis, in occasione degli 80 anni dall'artista. La rassegna presenta un dipinto che collega il passato ai Misteri, suscitando domande su cosa nasconda. La mostra illustra come l’artista abbia trasformato la memoria in colore, evidenziando le sue tecniche e scelte artistiche. L’esposizione rimarrà aperta fino a data da definirsi, offrendo un approfondimento sulla sua produzione e sul legame con i temi dei Misteri.

? Punti chiave Cosa nasconde il dipinto che collega il passato ai Misteri?. Come ha fatto d'Attellis a trasformare la memoria in colore?. Perché la Regione ha scelto questa mostra per il Corpus Domini?. Quali nuovi progetti culturali nasceranno da questo investimento istituzionale?.? In Breve Mostra aperta presso l'edificio GIL in Via Milano a Campobasso. Inaugurazione presieduta dal consigliere regionale Fabio Cofelice. Percorso espositivo visitabile fino all'8 giugno 2026. Iniziativa promossa in concomitanza con il Corpus Domini 2026. Questa mattina, presso l’Assessorato regionale alla Cultura del Molise in Via Milano a Campobasso, è stata ufficialmente inaugurata la mostra dedicata ai celebrazioni per gli 80 anni compiuti lo scorso febbraio dal Maestro Antonio d’Attellis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - D’Attellis celebra 80 anni: a Campobasso la mostra sui suoi misteri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Musica, Riccardo Cocciante celebra i suoi 80 anni con nuovo disco e tourRiccardo Cocciante ha appena compiuto 80 anni e ha deciso di festeggiare questa tappa con l’uscita di un nuovo disco e un tour che partirà nelle...

Argomenti più discussi: Misteri Campobasso, mostra per 80 anni maestro Antonio d’Attellis; I Misteri continuano in Regione: mostra per gli 80 anni del Maestro Antonio d’Attellis; A Campobasso la mostra I Misteri continuano in Regione – 80 anni di d’Attellis: omaggio al Maestro e alla tradizione molisana; Mostra sui Misteri a Campobasso, omaggio al Maestro Antonio D'Attellis per i suoi 80 anni.