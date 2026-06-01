F-35 italiani atterrano in autostrada in Finlandia l' esercitazione della Nato mai vista prima

Da ilmessaggero.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per alcuni giorni, un tratto di autostrada in Finlandia è stato utilizzato come pista per caccia militari F-35 italiani. L'operazione rientra in un’esercitazione della NATO, la prima del suo genere nel paese. Durante le manovre, gli aerei sono atterrati e decollati direttamente sulla carreggiata, senza l’uso di basi aeree tradizionali. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico civile per consentire le esercitazioni.

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Per qualche giorno, un tratto di autostrada finlandese si è trasformato in una vera e propria pista per caccia militari. È qui che tre F-35B dell'Aeronautica Militare italiana hanno effettuato una serie di decolli e atterraggi nell'ambito dell'esercitazione internazionale "Imminent Field 2026", organizzata dalla Finlandia con la partecipazione di diversi Paesi alleati. I velivoli, arrivati dal 32° Stormo di Amendola, hanno operato da una sezione stradale temporaneamente chiusa al traffico nei pressi di Jokioinen, circa 120 chilometri a nord-ovest di Helsinki. Si tratta della prima volta che gli F-35B italiani vengono impiegati in Finlandia in uno scenario di questo tipo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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F-35 italiani atterrano in autostrada, la manovra Nato mai vista prima in Finlandia

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