Per alcuni giorni, un tratto di autostrada in Finlandia è stato utilizzato come pista per atterraggi di caccia militari F-35 italiani. La manovra, mai vista prima in Finlandia, ha coinvolto più di un velivolo e ha richiesto l’interruzione temporanea del traffico sulla carreggiata. Le autorità hanno coordinato le operazioni senza incidenti, e l’attività si è svolta nel rispetto delle procedure di sicurezza previste. Non sono stati comunicati dettagli sulle ragioni di questa esercitazione.

Per qualche giorno, un tratto di autostrada finlandese si è trasformato in una vera e propria pista per caccia militari. È qui che tre F-35B dell'Aeronautica Militare italiana hanno effettuato una serie di decolli e atterraggi nell'ambito dell'esercitazione internazionale "Imminent Field 2026", organizzata dalla Finlandia con la partecipazione di diversi Paesi alleati. I velivoli, arrivati dal 32° Stormo di Amendola, hanno operato da una sezione stradale temporaneamente chiusa al traffico nei pressi di Jokioinen, circa 120 chilometri a nord-ovest di Helsinki. Si tratta della prima volta che gli F-35B italiani vengono impiegati in Finlandia in uno scenario di questo tipo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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F-35 italiani atterrano in autostrada, la manovra Nato mai vista prima in Finlandia

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