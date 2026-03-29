Scattano le nuove regole del Fascicolo sanitario elettronico | cosa cambia dal 31 marzo per ricette e referti online

Dal 31 marzo entra in vigore la terza fase del Fascicolo sanitario elettronico, secondo quanto stabilito da un decreto del ministero della Salute. A partire da questa data, vengono introdotte nuove regole relative all'accesso e alla gestione di ricette e referti online. La modifica interessa il funzionamento e l'organizzazione del sistema digitale dedicato alla consultazione dei documenti sanitari elettronici.

Dal 31 marzo il Fascicolo sanitario elettronico entra nella terza fase del suo percorso di attuazione, prevista da un decreto del ministero della Salute. A partire da quella data, i dati sanitari – dai referti alle prescrizioni – dovranno essere caricati entro cinque giorni dalla prestazione. L’obbligo riguarderà non solo le strutture del Servizio sanitario nazionale, ma anche quelle private e le prestazioni erogate al di fuori del sistema pubblico. L’obiettivo è rendere il fascicolo sempre aggiornato e completo, consultabile con un semplice accesso online. Cosa cambia per le strutture private. Il Fascicolo raccoglie già diversi documenti: verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione, vaccinazioni, prescrizioni e il profilo sanitario sintetico. 🔗 Leggi su Open.online

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