Entrano in vigore le nuove norme sullo smart working, con l’obiettivo di regolamentare l’uso del lavoro agile nelle piccole e medie imprese. Le disposizioni prevedono sanzioni che possono arrivare fino a 7500 euro per le aziende che non rispettano le regole stabilite. Le modifiche sono state approvate in un quadro di attenzione alle esigenze di flessibilità, anche in relazione alle tensioni internazionali e alle possibili restrizioni energetiche.

Mentre la guerra contro l’Iran prosegue e si parla di razionamenti energetici e di un ritorno a un maggior uso dello smart working, entrano in vigore le nuove norme sul lavoro agile che introducono delle sanzioni per le aziende fino a 7500 euro. La novità principale della legge annuale sulle Pmi è infatti il regime sanzionatorio a carico dei datori di lavoro. Al ritorno dalle vacanze pasquali (la norma entra in vigore il 7 aprile ), le imprese dovranno infatti adeguarsi alle nuove disposizioni. Dalle stime dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, lo scorso anno sono stati circa 3.575.000 «i lavoratori che per almeno parte del loro tempo operano da remoto, +0,6% rispetto allo scorso anno». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scattano le nuove regole per lo smart working. Multe e reclusione: cosa cambia con la legge sulle Pmi

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