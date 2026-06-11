Da Messina a Bergamo, dodici persone sono state indagate per una truffa da 560 milioni di euro legata al superbonus 110%. I finanzieri del comando provinciale di Siracusa hanno sequestrato crediti fiscali riconducibili a lavori edilizi mai eseguiti. L’indagine ha portato alla scoperta di una vasta frode milionaria, con sequestri di crediti fiscali e coinvolgimento di più regioni italiane. La procura ha disposto i sequestri nell’ambito di un’indagine in corso.

Scoperta una maxi frode milionaria legata al superbonus 110%. Sequestrati crediti fiscali per oltre 560 milioni di euro, connessi alle agevolazioni edilizie per lavori mai realizzati, sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Siracusa, su disposizione della procura. Dodici gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio, nonché l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini, sviluppate in stretta collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali di Roma e il Settore Contrasto illeciti dell’Agenzia delle entrate, hanno consentito di ricostruire quello che appare essere un sofisticato e pericoloso sistema illecito realizzato da una organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

© Feedpress.me - Da Messina a Bergamo, 12 indagati per una maxi truffa da 560 milioni sul Superbonus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Superbonus, maxi-truffa da 1,8 milioni: clamoroso, chi sono gli indagatiUna maxi-truffa da 1,8 milioni di euro legata al Superbonus 110% è stata scoperta nelle ultime ore.

Siracusa, maxi frode da mezzo miliardo sul Superbonus: 12 indagatiA Siracusa sono state avviate indagini su una frode che coinvolge crediti fiscali legati al Superbonus 100%.

Temi più discussi: Ancora un’estate senza le piscine a Bergamo: Sconti per ingressi in provincia; Case, quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi di circa 120 euro al metro quadro; Bergamo aderisce alla Refugee Week e promuove un programma diffuso per inclusione e accoglienza; Siracusa, maxi frode da mezzo miliardo sul Superbonus: 12 indagati.

Da Messina a Bergamo, 12 indagati per una maxi truffa da 560 milioni sul SuperbonusAlla base del meccanismo oltre 60 società senza sede operativa, dipendenti, attrezzature e struttura imprenditoriale ... msn.com

#cittámetropolitane - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Cose insolite da fare a Praga reddit

Stalking e minacce via social, lei lo denuncia ma lui continua ed evade dai domiciliari: arrestatoNon si erano mai incontrati fisicamente ma, dopo uno scambio di messaggi sui social, lui ha iniziato a perseguitarla: chiamate continue, messaggi e video (fatti anche con l’Intelligenza artificiale) ... milano.repubblica.it