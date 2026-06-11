A Siracusa sono state avviate indagini su una frode che coinvolge crediti fiscali legati al Superbonus 100%. Sono 12 le persone iscritte nel registro degli indagati, in relazione a un giro di crediti per oltre 560 milioni di euro. Sono stati sequestrati beni e crediti fiscali per un valore superiore a questa cifra. L’indagine riguarda presunte pratiche fraudolente che avrebbero coinvolto più soggetti e aziende nel tentativo di ottenere indebitamente benefici fiscali.

Una maxi frode sul Superbonus 100% con sequestri per oltre 560 milioni di euro di crediti fiscali è stata scoperta dalla guardia di finanza di Siracusa in un’ inchiesta con 12 indagati accusati a vario titolo di associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sono stati eseguiti 5 decreti di sequestro preventivo disposti dal gip di Siracusa. Le indagini condotte con il Nucleo speciale tutela entrate e repressione frodi fiscali di Roma e il Settore contrasto illeciti dell’ Agenzia delle Entrate ha messo in luce un “sofisticato e pericoloso sistema illecito” realizzato da oltre 60 società in... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Siracusa, maxi frode da mezzo miliardo sul Superbonus: 12 indagati

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