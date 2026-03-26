Una maxi-truffa da 1,8 milioni di euro legata al Superbonus 110% è stata scoperta nelle ultime ore. Gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati diverse persone coinvolte in un’indagine che riguarda illeciti legati a questa misura, introdotta dal governo precedente. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di irregolarità che continuano a emergere nel settore edilizio e nelle pratiche di accesso ai bonus fiscali.

Altro giorno, altro giro e altra truffa che si lega a doppio filo al Superbonus 110%, lo sciagurato bonus edilizio voluto dal M5s di Giuseppe Conte, una misura che a distanza di anni continua a minare i conti dello Stato e ad essere al centro di illeciti. È proprio in questo contesto che si inserisce l’operazione della Guardia di Finanza di Udine, coordinata dalla Procura di Pordenone, che ha portato al sequestro di oltre 1,8 milioni di euro. Al centro dell’indagine un sistema fraudolento costruito attorno a lavori edilizi mai eseguiti, ma certificati come reali attraverso documentazione falsa. Secondo quanto accertato dai militari del. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Superbonus, maxi-truffa da 1,8 milioni: clamoroso, chi sono gli indagati

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Temi più discussi: Maxi truffa sul Superbonus nel Bresciano: sequestrati crediti fittizi per oltre 3,5 mln di euro e 5 denunciati; Superbonus, maxi truffa tra Udine e Pordenone: sequestri per 1,8 milioni di euro; Lavori mai fatti e fatture false, la truffa del Superbonus 110% e bonus facciate 90%. Maxi operazione della Finanza: sequestrati 1,8 milioni di euro; Brescia, truffa del superbonus edilizio: la Guardia di Finanza sequestra 3,5 milioni di euro, 5 persone indagate.

Lavori mai fatti e fatture false, la truffa del Superbonus 110% e bonus facciate 90%. Maxi operazione della Finanza: sequestrati 1,8 milioni di euroUDINE. Hanno incassato oltre 1 milione e 800mila euro di crediti d'imposta, documentando lavori edili mai realizzati, con l'emissione di fatture false, attestanti l'avanzamento dei lavori al 30% e 90% ... ildolomiti.it

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COINVOLTE 4 SOCIETA', SETTE PERSONE NEI GUAI https://www.friulioggi.it/cronaca/udine-truffa-superbonus-bonus-facciate-sequestro-18-milioni-25-marzo-2026 #friuli #friulioggi facebook

Indagine della guardia di finanza di Udine sui contributi del superbonus 110 e bonus facciate. Sette persone denunciate, effettuato un sequstro per un valore di 1 milione e 800 mila euro. x.com