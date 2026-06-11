Un uomo di 47 anni è stato arrestato nel Milanese dopo aver cosparso il padre di 73 anni di liquido infiammabile e avergli dato fuoco. Il padre è morto tra le fiamme.

Ha cosparso il padre 73enne di liquido infiammabile, poi gli ha dato fuoco lasciandolo morire tra le fiamme. È successo nelle prime ore del mattino a Cinisello Balsamo, nel Milanese, dove un uomo di 47 anni italiano è stato arrestato dai carabinieri. Gli agenti erano intervenuti nell’abitazione per un incendio in corso, ma una volta arrivati sul luogo hanno scoperto cosa lo avesse provocato. I carabinieri, con il personale della Sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni, hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. Intanto hanno fermato il 47enne che si trovava sul posto: l’uomo, pare affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre con un corpo contundente e poi gli avrebbe dato fuoco non lasciandogli scampo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dà fuoco al padre e lo lascia morire tra le fiamme: arrestato 47enne nel Milanese

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