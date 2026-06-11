Un uomo di 60 anni è morto bruciato vivo nell’appartamento di Cinisello Balsamo. Il figlio, di 35 anni, ha dato fuoco al padre e lo ha incenerito. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo impossibile il salvataggio. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. L’autore dell’incendio è stato fermato e portato in caserma. La scena è stata sequestrata per le indagini.

Cinisello Balsamo (Milano) – Bruciato vivo in casa dal figlio. Orrore a Cinisello Balsamo, nell’hinterland nord di Milano. La vittima è un uomo di 73 anni, l’assassino il figlio 47enne, verosimilmente affetto da disturbi della personalità. A scoprire la macabra vicenda, alle prime ore del mattino di oggi giovedì 11 giugno, sono stati i carabinieri della locale stazione. Una scoperta fortuita. I militari, infatti, stavano pattugliando le strade cittadine quando si sono accorti di un incendio in un’abitazione di via Casati e hanno deciso di intervenire. Giunti nell'appartamento, insieme ai colleghi della sezione radiomobile di Sesto San Giovanni arrivato in ausilio, hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dà fuoco al padre e lo brucia vivo: orrore in un appartamento a Cinisello Balsamo

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