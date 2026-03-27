Milano banlieue 18enne accoltellato e rapinato da tre nordafricani a Cinisello Balsamo i fendenti alla schiena e all' addome

A Cinisello Balsamo, un ragazzo di 18 anni è stato aggredito e colpito con diverse coltellate alla schiena e all’addome da tre uomini di origine nordafricana. L’aggressione si è verificata in strada e ha richiesto l’intervento urgente dei soccorsi, con un’ambulanza del 118 arrivata in codice rosso. Sul luogo sono stati trovati il giovane ferito e i presunti responsabili.

Immediato l’intervento dei soccorsi, con un’ambulanza del 118 inviata in codice rosso da Areu. Dopo le prime cure sul posto, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato nella serata di giovedì 26 marzo a Cinisello Balsamo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, 18enne accoltellato e rapinato da tre nordafricani a Cinisello Balsamo, i fendenti alla schiena e all'addome Articoli correlati Notte di sangue a Cinisello, 18enne accoltellato all'addome: è graveIl giovane è stato centrato da due fenti: ora è ricoverato all'ospedale Niguarda mentre la polizia dà la caccia ai responsabili Due fendenti, il... Leggi anche: Accoltellato alla testa e all’addome in zona Bocconi a Milano, grave un 23enne: tre aggressori in fuga Aggiornamenti e notizie su Cinisello Balsamo Notte di sangue a Cinisello, 18enne accoltellato all'addome: è graveIl giovane è stato centrato da due fenti: ora è ricoverato all'ospedale Niguarda mentre la polizia dà la caccia ai responsabili ... milanotoday.it Diciottenne accoltellato durante una rapina a Cinisello Balsamo nel Milanese: indaga la PoliziaL'aggressione è avvenuta questa sera in via Giuseppe Garibaldi a Cinisello Balsamo (nel Milanese) durante una rapina ... fanpage.it