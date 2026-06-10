Cinisello Balsamo sgomberato all' alba l' edificio kasbah di via Cantù

Notizia in breve

Le forze dell'ordine hanno sgomberato all'alba l'edificio noto come Kasbah in via Cantù, nel quartiere Crocetta di Cinisello Balsamo. L'intervento è avvenuto nelle prime ore del mattino e ha coinvolto le operazioni di polizia per liberare l'edificio. Non sono stati segnalati incidenti o feriti durante le operazioni. L'edificio è stato evacuato e messo sotto sequestro.