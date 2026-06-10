Cinisello Balsamo sgomberato all' alba l' edificio kasbah di via Cantù

Da ilgiorno.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze dell'ordine hanno sgomberato all'alba l'edificio noto come Kasbah in via Cantù, nel quartiere Crocetta di Cinisello Balsamo. L'intervento è avvenuto nelle prime ore del mattino e ha coinvolto le operazioni di polizia per liberare l'edificio. Non sono stati segnalati incidenti o feriti durante le operazioni. L'edificio è stato evacuato e messo sotto sequestro.

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Blitz nelle prime ore del mattino delle forze dell'ordine al quartiere Crocetta. L'edificio che un tempo ospitava uffici, da tempo abbandonato, era diventato un covo di sbandati e spacciatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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