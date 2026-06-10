Cinisello Balsamo sgomberato all' alba l' edificio kasbah di via Cantù
Le forze dell'ordine hanno sgomberato all'alba l'edificio noto come Kasbah in via Cantù, nel quartiere Crocetta di Cinisello Balsamo. L'intervento è avvenuto nelle prime ore del mattino e ha coinvolto le operazioni di polizia per liberare l'edificio. Non sono stati segnalati incidenti o feriti durante le operazioni. L'edificio è stato evacuato e messo sotto sequestro.
Blitz nelle prime ore del mattino delle forze dell'ordine al quartiere Crocetta. L'edificio che un tempo ospitava uffici, da tempo abbandonato, era diventato un covo di sbandati e spacciatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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