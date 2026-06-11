Cyberattacchi IA | la CISA impone riparazioni in soli 3 giorni

Da ameve.eu 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La CISA ha stabilito che le aziende devono completare le riparazioni di vulnerabilità legate all’intelligenza artificiale entro tre giorni. I quattro criteri che determinano l’urgenza di un bug includono il livello di accesso richiesto, la possibilità di sfruttamento, l’impatto potenziale e la presenza di exploit noti. L’IA può velocizzare lo sviluppo di exploit automatici, facilitando l’individuazione di falle e la creazione di codici malevoli in tempi ridotti.

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? Domande chiave? In Breve La CISA impone tre giorni per correggere i bug: la risposta alla minaccia dell’intelligenza artificiale. La CISA ha emesso mercoledì una nuova direttiva vincolante che obbliga le agenzie federali civili a risolvere le vulnerabilità informatiche in tempi ridottissimi. La misura risponde alla capacità dei criminali informatici di utilizzare l’intelligenza artificiale per scoprire e sfruttare i difetti dei software in modo automatico e massivo. Il nuovo protocollo introduce una tabella di marcia basata su quattro criteri di urgenza, che per i casi più critici prevede un intervento entro soli tre giorni. L’obiettivo dichiarato da Butera è permettere alle agenzie di dare priorità agli asset più a rischio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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