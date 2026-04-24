OpenAI e Microsoft hanno annunciato il lancio di un nuovo programma chiamato Trusted Access, volto a rafforzare la difesa contro i cyberattacchi. La collaborazione prevede l’integrazione dei modelli sviluppati da OpenAI con le risorse del team di sicurezza di Microsoft. Questa iniziativa mira a creare uno strumento più efficace per proteggere i sistemi informatici da minacce digitali. L’obiettivo è migliorare la capacità di risposta alle violazioni attraverso tecnologie avanzate.

? Cosa sapere OpenAI e Microsoft lanciano il programma Trusted Access per la difesa cyber.. La partnership integra i modelli OpenAI con il team di sicurezza Microsoft.. OpenAI e Microsoft stringono un patto strategico per la sicurezza informatica tramite il nuovo programma Trusted Access, destinando i modelli linguistici più avanzati alla difesa contro le minacce digitali. Questa collaborazione prevede che Microsoft metta a disposizione l’intero proprio team di cybersecurity per blindare l’infrastruttura di OpenAI, i suoi modelli e la base utenti condivisa, ricevendo in cambio l’accesso alle tecnologie più performanti per compiti di protezione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenAI e Microsoft: nasce lo scudo IA contro i cyberattacchi

Notizie correlate

WhatsApp, ecco cos'è e come funziona "Strict Account Settings", il nuovo scudo contro i cyberattacchiAnnunciate sul blog ufficiale dell'app, le "Impostazioni restrittive dell'account" diventeranno un'arma in più per proteggersi, in particolar modo...

IA e abusi sui minori: OpenAI lancia il piano contro i deepfakeOpenAI ha presentato martedì un piano strategico per potenziare la tutela dei minori negli Stati Uniti, puntando a velocizzare l’individuazione e la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: 850 miliardi, un miliardo di utenti. OpenAI sa cosa vuole fare da grande? (di A. Sarno); Novo Nordisk e OpenAI, partecipata da Microsoft, siglano una partnership per accelerare lo sviluppo di farmaci tramite l'integrazione dell'IA; Workspace agent in ChatGPT: OpenAI trasforma le GPT in agenti di team; IA in ufficio, OpenAI e Microsoft cambiano tutto: arrivano gli agenti autonomi e Copilot diventa operativo nei flussi di lavoro.

Aria di divorzio tra Microsoft e OpenAI: terremoto nella IA?Scopri le verità nascoste sulla partnership tra Microsoft e OpenAI e i rischi da miliardi di dollari che comporta. igizmo.it

Tensione ai massimi livelli tra OpenAI e Microsoft: in gioco c'è il futuro dell'intelligenza artificialeLe fondamenta dell'intesa tra OpenAI e Microsoft stanno scricchiolando, stando alle ultime informazioni che provengono dal Wall Street Journal, che in un articolo ha fatto un chiaro riassunto delle ... hwupgrade.it

Meta, 8mila licenziamenti a maggio per sfidare OpenAI e Anthropic. Stop alle nuove assunzioni x.com

Il procuratore generale della Florida ha aperto un'indagine penale contro il chatbot di OpenAI. - facebook.com facebook