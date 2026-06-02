Il governo ha annunciato che imporrà nuove regole sui modelli di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nazionale. Questi controlli riguarderanno anche la velocità con cui vengono rilasciate le nuove tecnologie, limitando le attività senza autorizzazione. In particolare, il modello Mythos è stato identificato come una potenziale minaccia, portando a restrizioni più rigide sulla sua distribuzione e utilizzo.

? Punti chiave Come influenzerà il controllo governativo la velocità di rilascio delle nuove IA?. Perché il modello Mythos è considerato una minaccia per la sicurezza?. Chi deciderà quali parametri tecnici rendono un'intelligenza artificiale pericolosa?. Cosa accadrà se le aziende rifiuteranno la collaborazione con il governo?.? In Breve David Sacks e Pete Hegseth divergono sulla regolamentazione per competere con la Cina.. Susie Wiles e Scott Bessent promuovono la partecipazione volontaria delle aziende tecnologiche.. Google, Microsoft e X.AI collaboreranno con il governo per valutazioni di sicurezza.. Il modello Mythos di Anthropic identifica falle critiche nelle reti informatiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ameve.eu - IA: Trump impone il controllo sui modelli per la sicurezza nazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Costruire la sicurezza (anche)sui dati, il Comune mette a confronto i modelli di diverse città

Ferretti, sfida per il controllo: rischio sicurezza nazionale?Il dibattito sulla gestione delle aziende strategiche è tornato al centro dell'attenzione dopo che sono emerse tensioni interne ai consigli di...

Temi più discussi: Addio ai compiti a casa: l'IA impone di cambiare gli esami; Il presidente Trump impone condizioni più severe all'Iran.; Perché Europa e Asia non si fidano più totalmente della protezione Usa; Cuba sarà la Prossima? Tutti a Washignton lo sanno, ma non hanno idea del come.

Il GOP voleva punire i gradi nelle arti liberali. Potrebbero invece distruggere i college cristiani. La repressione di Trump sull'istruzione superiore potrebbe ritorcersi contro le stesse scuole evangeliche che hanno contribuito a costruire il Partito Repubblicano. : r reddit

Delitto senza castigo Di Marco Travaglio Perché i governi d’Europa e d’Italia denunciassero (a parole) lo sterminio israeliano a Gaza, si dovettero superare i 50mila palestinesi morti ammazzati. Fino a 49.999 tutto bene, poi non più, anche perché a quel punto x.com

L'IA buona e quella cattiva secondo Papa LeoneUn mese fa Peter Thiel è venuto a Roma a rappresentare il volto delle nuove net companies specializzate in intelligenza artificiale, sostenitrici di Trump e della sua politica di deregolamentazione de ... zeusnews.it

Trump, Xi e la guerra silenziosa sull’IAIl 14 e 15 maggio 2026 Donald Trump è andato a Pechino accompagnato da Jensen Huang di Nvidia, Tim Cook di Apple ed Elon Musk di Tesla. La presenza dei principali dirigenti tecnologici statunitensi su ... msn.com