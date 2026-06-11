Cutolo a caccia di giovani di valore Non solo Nunziante | ecco i nomi

Nello Cutolo è tornato a cercare giovani di talento, non solo Nunziante. Attualmente fuori sede per ferie, si prevede che tornerà presto per finalizzare l’accordo. La trattativa resta in sospeso in attesa del suo rientro, anche se lui continua a essere coinvolto nelle attività. Non ci sono state altre comunicazioni ufficiali, e si aspetta di conoscere i nomi che potrebbero essere inseriti nell’affare.

Per la definizione dell’affare si attenderà probabilmente il rientro di Nello Cutolo, attualmente fuori sede per qualche giorno di ferie, ma di fatto sempre operativo. Premesso ciò è ormai in dirittura d’arrivo l’accordo per il prestito dall’Udinese di Alessandro Nunziante in amaranto. Sarà lui il portiere under scelto per difendere i pali nell’anno del ritorno in serie B. Si tratta di un colpo molto interessante per uno dei prospetti italiani nel ruolo tra i più promettenti a livello europeo secondo un sondaggio degli addetti ai lavori. Con i suoi 195 centimetri e una struttura fisica già imponente a soli 19 anni, Nunziante incarna il prototipo del portiere moderno: reattivo tra i pali e sempre più coinvolto nella costruzione del gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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