La Blue Marlin II torna in mare Michel Cutolo | Dalle mafie ai giovani un progetto di futuro

La Blue Marlin II, un’imbarcazione confiscata alle organizzazioni criminali, viene ora restituita alla comunità per scopi educativi. Il progetto prevede che l’imbarcazione diventi un luogo di formazione per i giovani, con l’obiettivo di offrire un'opportunità di riscatto sociale. La restituzione dell’imbarcazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di riutilizzo di beni sottratti alle mafie. Michel Cutolo ha commentato l’iniziativa, sottolineando il suo valore per il territorio.

Un bene sottratto alle mafie che diventa strumento educativo e di riscatto sociale. È questo il senso del progetto legato alla Blue Marlin II, imbarcazione confiscata e oggi restituita alla collettività come spazio di formazione per i giovani. A sottolinearlo è Michele Cutolo, commissario di Entel, vicepresidente nazionale di Movimento Cristiano Lavoratori e presidente di MCL Napoli, che evidenzia il valore simbolico e concreto dell’iniziativa. “Vedere un bene sottratto alle mafie trasformarsi in un’opportunità di futuro per i nostri giovani è la vittoria più bella dello Stato e del terzo settore uniti”, afferma. “La Blue Marlin II è la dimostrazione che i beni confiscati non sono solo simboli di legalità, ma possono diventare motori di futuro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Dal rilascio della tartaruga ai tour in barca: con il Rimini Blue Lab torna la Giornata del MareEntra nel vivo il programma della Giornata del Mare e della Cultura Marinara - Rimini Blue Lab, con una settimana di iniziative, fino al 15 aprile,...

Bici rigenerate e inclusione: il progetto che dà futuro ai giovani? Punti chiave Come possono vecchie bici abbandonate trasformarsi in strumenti di autonomia? Chi sono i giovani che stanno imparando il mestiere...