LIVE Milan – Rangnick chiama Jaissle ma non solo Ecco i nomi per il ruolo di CEO

Notizia in breve

Il Milan ha esonerato l’AD, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico. La società sta cercando nuovi candidati per queste posizioni, con Rangnick che avrebbe chiamato Jaissle per il ruolo di allenatore. Sul fronte societario, sono in corso le selezioni per il nuovo CEO, mentre i nomi coinvolti sono ancora sconosciuti. La rivoluzione riguarda sia la gestione che la guida tecnica del club.