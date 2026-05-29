LIVE Milan – Rangnick chiama Jaissle ma non solo Ecco i nomi per il ruolo di CEO
Il Milan ha esonerato l’AD, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico. La società sta cercando nuovi candidati per queste posizioni, con Rangnick che avrebbe chiamato Jaissle per il ruolo di allenatore. Sul fronte societario, sono in corso le selezioni per il nuovo CEO, mentre i nomi coinvolti sono ancora sconosciuti. La rivoluzione riguarda sia la gestione che la guida tecnica del club.
Quinto giorno per il nuovo Milan targato Ibrahimovic. Cardinale ha azzerato società e guida tecnica, per cui sono in programma incontri con DS, allenatori e dirigenti. Nella giornata di ieri sembra aver perso quota la pista che porta al nome di Andoni Iraola. Al contrario, invece, cresce la candidatura di Ralf Rangnick: Direttore Tecnico e libertà di scelta. Per quanto riguarda l'allenatore, piace molto Glasner, am non è l'unico nome. Intanto ni rimaniamo appostati sotto Casa Milan con i nostri inviati a caccia di news e retroscena. Ecco la cronaca live della giornata di oggi, in diretta da Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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