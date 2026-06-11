Cuore e Accademia | Abbiamo aperto un ciclo per tornare tra i grandi

FIRENZE I Bianchi scenderanno in campo domenica contro gli Azzurri, un accoppiamento che si ripropone dopo tre anni. Da allora la squadra di Santo Spirito attraversa una lunga serie sfortunata: non raggiunge la finale dal 2019, quando fu sconfitta dai Rossi. Proprio contro i Rossi, però, i Bianchi conquistarono nel 2017 la loro ultima Chianina. E per il presidente Marino Vieri, dopo la fase di rodaggio dello scorso anno, il 2026 può essere quello giusto: "L’anno scorso abbiamo intrapreso una nuova strada con un allenatore nuovo, Dimitri Rocchi, e con tanti giovani. Quest’anno idem: abbiamo buone probabilità di avere dei ragazzi che esordiranno e ovviamente vorremmo cercare di vincere la partita, ci darebbe tanto entusiasmo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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