? Cosa sapere Il Comune di Campobasso presenta la XXIV edizione di Ti racconto un libro al Circolo Sannitico.. Autori come Ivan Cotroneo e Antonio Monda portano la letteratura nella Casa Circondariale locale.. Palazzo San Giorgio ospita oggi la presentazione del programma per la XXIV edizione di ‘Ti racconto un libro’, il laboratorio sulla narrazione promosso dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani con la direzione artistica di Brunella Santoli. La rassegna, che gode anche del patrocinio della Provincia di Campobasso, mette in campo una serie di incontri tra letteratura e riflessione sociale. Il calendario vede protagonisti...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso celebra i libri: tra noir e grandi autori al via il ciclo

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