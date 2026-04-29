Dopo quattro anni alla guida della nazionale slovacca, Francesco Calzona ha ufficialmente terminato il suo incarico. La conclusione del suo mandato segna la fine di un percorso iniziato con l’obiettivo di portare avanti il lavoro impostato in questi anni. La comunicazione ufficiale arriva dopo che le parti coinvolte hanno confermato la conclusione del rapporto di collaborazione. Ora si attende una comunicazione riguardo ai prossimi passi.

? Cosa sapere Francesco Calzona conclude il mandato di quattro anni come tecnico della nazionale slovacca.. L'allenatore italiano cerca nuovi stimoli professionali dopo il rapporto con la Federazione di Slovacchia.. Francesco Calzona ha posto fine al suo percorso con la nazionale slovacca tramite un messaggio pubblico e accorato, segnando la conclusione di un ciclo durato quattro anni dopo aver manifestato la volontà di cercare nuovi stimoli professionali. Il tecnico italiano ha voluto condividere con i tifori e con chi lo ha sostenuto durante questo quadriennio il senso profondo del legame creato con la Slovacchia, un viaggio che si è concluso con una stretta di mano, proprio come era iniziato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calzona chiude il ciclo in Slovacchia: un addio tra valori e cuore

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